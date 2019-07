Tour de France – Nibali sincero dopo La Planches des Belles Filles: “che risposte ho avuto? Dico che…”

Vincenzo Nibali fiducioso dopo la tappa di La Planches des Belles Filles: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la sesta tappa del Tour de France 2019

Giornata ricca di emozioni ieri a La Planches de Belles Filles: Giulio Ciccone ha strappato di dosso da Alaphilippe la maglia gialla di leader del Tour de France, regalandosi una grandissima soddisfazione. Giornata di ‘analisi’ invece per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto lo aveva detto ancor prima dell’inizio della tappa, che quella di ieri sarebbe servita a lui ed al team per capire la sua condizione e, dunque, sapere a cosa puntare in questa edizione della Grande Boucle.

Il ciclista siciliano ha perso 51” da Geraint Thomas, ma si è mostrato abbastanza ottimista al termine della tappa, nonostante qualche difficoltà: “è stata una giornata tirata, difficile. Nel finale ho pagato, soprattutto negli ultimi 500 metri che erano molto impegnativi. Ti alzavi di sella e affondava la bici. Volevo capire come fosse la condizione. Sono l’unico ad avere fatto il Giro, a parte Landa che è andato forte. Da un certo punto di vista le risposte sono state buone, mi sono staccato solo alla fine. Ma non sono soddisfatto al cento per cento“, ha spiegato alla ‘rosea’.

