Tour de France – Nibali capitano della Bahrain Merida, ufficializzato il roster: “sarà una dura battaglia”

Nibali pronto per il Tour de France 2019: ufficializzato il roster della Bahrain Merida per la Grande Boucle

Mancano pochi giorni ormai alla prima tappa del Tour de France 2019, nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta un’edizione ricca di spettacolo. Occhi puntatissimi su Vincenzo Nibali, che alla Grande Boucle sarà capitano della Bahrain Merida. Reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, lo Squalo dello Stretto sarà per l’ottava volta in carriera al via della grande corsa a tappe francese. Il ciclista messinese punterà sicuramente a far bene, andando a caccia del riscatto dopo la grande delusione dello scorso anno, quando fu costretto al ritiro per una tremenda caduta causata da uno spettatore.

“Dopo il primo arrivo a La Planche des Belles Filles (6/a tappa), vedrò dove sono. Dipenderà dalle mie sensazioni nella prima settimana. Dopo il Giro d’Italia ho recuperato dalla fatica e nelle ultime due settimane mi sono allenato sulle Alpi con il mio compagno di squadra Damiano Caruso. Come al solito il percorso del Tour è molto impegnativo e ci sono diverse salite oltre i 2000 metri di altitudine che faranno più selezione. Difficile dire chi sia il favorito, sicuramente i corridori che possono vincere sono diversi e sono sicuro che sarà una dura battaglia“, ha affermato Vincenzo Nibali.

Lo Squalo farà affidamento su una squadra costruita interamente per lui. Ecco il roster della Bahrain Merida ufficializzato questa mattina: Vincenzo Nibali (ITA), Damiano Caruso (ITA), Sonny Colbrelli (ITA), Rohan Dennis (AUS), Ivan Garcia Cortina (ESP), Matej Mohoric (SLO), Dylan Teuns (BEL ), Jan Tratnik (CZE).

