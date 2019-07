Tour de France – Momento negativo per Nibali, lo Squalo ammette: “capita e bisogna accettarlo”

Nibali non si nasconde: lo Squalo dello Stretto ammette le sue difficoltà al Tour de France

Momento complicato per Vincenzo Nibali al Tour de France: il siciliano della Bahrain Merida non è riuscito ad essere tra i protagonisti finora alla Grande Boucle, a causa di condizioni non ottimali, rese ancora più difficili dai problemi intestinali con i quali lo Squalo sta facendo i conti da un paio di giorni.

“E’ difficile perchè le forze sono quelle che sono, sto poco bene, spero che le cose possano migliorare, non c’è tanto da dire. Come nella vita di tutti i giorni, ci sono momenti molto positivi e momenti negativi, questo è uno di quelli ma bisogna accettarlo, so che da qui si può solo fare meglio e basta“, queste le parole di Nibali al termine della 13ª tappa, la Cronometro di Pau.

