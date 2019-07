Tour de France – Geraint Thomas ci crede ancora: “non è andata come volevamo, ma…”

Geraint Thomas si congratula col compagno Bernal: il britannico del Team Ineos non perde le speranze

E’ Nairo Quintana il vincitore della 18ª tappa del Tour de France, andata in scena oggi. Il colombiano della Movistar si è aggiudicato il primo tappone alpino regalandosi uno splendido successo. Non è riuscito a far bene invece Geraint Thomas, che ha deciso di attaccare nonostante avanti ci fosse già il suo compagno Bernal, svantaggiandolo. Il campione in carica è dunque ancora ad un minuto e 35 dalla maglia gialla Alaphilippe.

“E’ stata una grande giornata per Bernal; noi invece abbiamo provato a scrollarci di dosso Alaphilippe, ma non è andata come volevamo. Volevo un ritmo intenso, ho deciso di attaccare da solo. E’ stata una buona tappa per noi, ci sono ancora due giornate di montagna prima di arrivare a Parigi: ci proveremo“, queste le parole di Thomas al termine della tappa.

