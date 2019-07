Tour de France – Terribile caduta per Fuglsang: lo svizzero dell’Astana costretto al ritiro [VIDEO]

Fuglsang costretto al ritiro: una caduta a 25 km dal traguardo della 16ª tappa mette ko lo svizzero dell’Astana

Una 16ª tappa amarissima per Fuglsang oggi al Tour de France: il corridore dell’Astana è stato coinvolto in una terribile caduta, a circa 25 km dal traguardo, dopo la quale è stato costretto al ritiro. Il 33enne svizzero, nono in classifica generale, ha riportato importanti conseguenze, anche se non è ancora chiara la dinamica della caduta. Si parla di una frattura alla mano per Fuglsang, che dopo la caduta ha immediatamente ricevuto il soccorso di tutti i suoi compagni di squadra, rimasti con lui fino all’arrivo dei medici e dello staff Astana.

Valuta questo articolo