Tour de France – Fan eccentrico sfoggia il fondoschiena: violenta manata di Colbrelli, la scena Ã¨ tutta da ridere [VIDEO]

Una manata… indimenticabile: Sonny Colbrelli colpisce volontariamente il fondoschiena di un tifoso al Tour de France, la scena è esilarante

Il Tour de France 2019 sta regalando spettacolo per le strade francesi, con i ciclisti che si sfidano in sella alle loro selle per andare a caccia di importanti vittorie di tappa e risultati importanti. Non mancano le scene esilaranti: ieri, Sonny Colbrelli è stato autore di un gesto davvero clamoroso, tutto da ridere.

Il ciclista della Bahrain Merida, ha infatti sculacciato a tutta forza un tifoso che cercava di essere simpatico sfoggiando il suo fondoschiena al passaggio dei ciclisti. Un colpo che il tifoso di certo non dimenticherà: un segno rosso fuoco è rimasto impresso sulla pelle del malcapitato. Una manata davvero indimenticabile.

Certainement LA vidéo de cette année #TDF2019 pic.twitter.com/n91Ye1Pis0 — Tricotte (@Tricotte69) 14 luglio 2019

