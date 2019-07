Tour de France – Oggi la cronometro di Pau: percorso, altimetria e favoriti della 13ª tappa

Favoriti, percorso ed altimetria della tredicesima tappa del Tour de France: occhi puntati su Thomas nella cronometro di Pau

Dopo la caotica prima tappa sui Pirenei, i ciclisti del Tour de France si appestano ad affrontare oggi un’importante cronometro individuale. I ciclisti pedaleranno per 27,2 km a Pau, in una frazione importantissima. Un percorso che si adatta alle caratteristiche degli specialisti, dunque occhi puntati su Geraint Thomas, che oggi può anche puntare alla maglia gialla. Il ciclista del Team Ineos, campione in carica, deve fare i conti però con un tostissimo Alaphilippe, attuale leader della classifica generale che ha le caratteristiche per difendere la maglia gialla. Attenzione anche a Van Aert e Bernal. Grande assente invece il campione del mondo a cronometro, ritiratosi misteriosamente nella tappa di ieri.

