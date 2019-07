Tour de France – Crollo di Nibali a Saint-Etienne, l’ammissione dell’allenatore Slongo: “credo che…”

Crollo di Vincenzo Nibali nell’ultima salita dell’ottava tappa del Tour de France: le parole dell’allenatore Paolo Slongo

Un’ottava tappa deludente, quella di oggi al Tour de France, per gli appassionati italiani di ciclismo: Ciccone ha perso la maglia gialla e Vincenzo Nibali si è staccato dagli uomini di classifica, crollando nell’ultimo Gpm della tappa. “Non è successo niente, secondo me più che di gambe ha staccato un po’ con la testa, è sempre stato un po’ difficile per lui il binomio Giro-Tour in testa sua c’era il Giro, probabilmente non abbiamo la condizione per affrontare la classifica“, ha ammesso l’allenatore dello Squalo Paolo Slongo ai microfoni Rai.

“Oggi quando ha staccato anche noi gli abbiamo detto molla è inutile continuare quando non si è convinti. Ora sicuramente siamo qua, la squadra è improntata sulle vittorie di tappa, quindi magari ci sarà domani qualche altro giorno per recuperare e poi penseremo a qualche tappa. Lui alla fine non è che è deluso, alle corse bisogna essere al 100% non solo con le gambe ma anche con la testa, lui con la testa secondo me non lo è al 100% ed è inutile far classifica“, ha concluso il ds della Bahrain.

