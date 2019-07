Tour de France – “Ala, Ala, Ala, Ala…philippe”! Cori da stadio per la Quick Step: i fan francesi omaggiano anche Viviani [VIDEO]

Momenti di puro divertimento al Tour de France: i tifosi francesi intonano cori da stadio per Alaphilippe e compagni, Viviani ringrazia e se la ride

Una performance impeccabile, quella di ieri di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il corridore francese ha difeso in maniera strepitosa la maglia gialla, aumentando anche il suo vantaggio sui rivali. Una prestazione che ha fatto impazzire di gioia i tifosi francesi che hanno raggiunto i pullman della Quick Step per cantare cori da stadi per Alaphilippe, Viviani e Richeze, che hanno immortalato la scena, ridendo divertiti e ringraziando i loro fan.

