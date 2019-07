Tour de France – Caleb Ewan fa sua la volata di Tolosa: splendida vittoria per l’australiano della Lotto Soudal

Caleb Ewan si aggiudica la volata di Tolosa: l’australiano della Lotto Soudal trionfa nell’11ª tappa del Tour de France

Dopo la giornata di riposo i ciclisti in gara al Tour de France sono tornati in sella alle loro bici per sfidarsi per l’11ª tappa dell’edizione 2019 della Grande Boucle. I corridori hanno dovuto percorrere 167 km da Albi a Tolosa, per una frazione senza grosse difficoltà altimetriche. Un finale di fuoco, con una volata al cardiopalma: Caleb Ewan è riuscito ad avere la meglio sui suoi rivali sul traguardo di Tolosa, alzando le braccia al cielo per la sua prima vittoria al Tour de France 2019. Secondo posto per Groenewegen, terzo invece Elia Viviani, che si è lasciato alle spalle Sagan. Alaphilippe si conferma maglia gialla.

