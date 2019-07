Tour de France – Caleb Ewan cala il bis, splendida vittoria in volata per l’australiano a Nimes

Caleb Ewan trionfa a Nimes: secondo posto per Elia Viviani nella 16ª tappa del Tour de France

Dopo la seconda ed ultima giornata di riposo, i ciclisti in gara al Tour de France sono tornati in sella alle loro bici per dare il via all’ultima settimana di sfide della Grande Boucle. 177 i km che i ciclisti hanno percorso da Nimes a Nimes, in un percorso senza troppe difficoltà, durante il quale non sono mancati colpi di scena, come il ritiro di Fuglsang. Al termine di una volata spettacolare, è stato Caleb Ewan ad alzare le braccia al cielo per la vittoria della 16ª tappa: l’australiano ha avuto la meglio su Viviani e Sagan, conquistando dunque la sua seconda vittoria al Tour de France 2019. Alaphilippe rimane in maglia gialla.

