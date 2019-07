Tour de France – Bernal non ci crede: le lacrime del colombiano, nuova maglia gialla [VIDEO]

Bernal in lacrime dopo la premiazione: il 22enne colombiano non nasconde l’emozione dopo l’interruzione della 19ª tappa del Tour de France e l’assegnazione della nuova maglia gialla

La 19ª tappa del Tour de France ha regalato delle emozioni fortissime! Gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere la tappa a causa delle condizioni meteo che hanno reso impraticabile il percorso negli ultimi 25km verso il traguardo Tignes, convalidando i tempi presi sull’Iseran, che regalano dunque a Bernal la maglia gialla di leader.

Emozioni uniche per il 22enne colombiano del Team Ineos, per la prima volta in giallo. Bernal non ha nascosto la sua commozione durante la premiazione, scoppiando in lacrime sia sul podio che durante le interviste.

