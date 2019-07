Tour de France – Cavendish salta la Grande Boucle dopo 12 anni: la lettera di Mark sui social

Il team Dimension Data ha annunciato ieri il roster scelto l’edizione 2019 del Tour de France: alla Grande Boucle, dopo Froome e Dumoulin ci sarà un altro grande assente, Mark Cavendish. L’ultima volta che la corsa francese si è disputata senza il corridore britannico è stata nel 2006, dall’anno seguente in poi Cavendish è sempre stato in gara al Tour.

Pochi minuti fa il britannico ha deciso di pubblicare sui social una lettera speciale per tutti i fan, in cui racconta le sue sensazioni e i motivi per questa dura decisione:

Bene, cosa posso dire? Ho il cuore rotto dalla decisione che non sarò al Tour de France quest’anno. Come ho sempre fatto nella mia carriera, ho preso di mira un momento specifico per essere al massimo della forma. Questo mi ha sempre portato a raggiungere i miei obiettivi o ad avvicinarmi dannatamente. Prevalentemente nella gara più bella e speciale che è Le Tour de France, dove 30 di queste vittorie hanno definito la mia carriera.

Dopo una lunga e difficile battaglia contro il tentativo di competere per tutta la scorsa stagione col virus Epstein Barr e dopo aver seguito un programma di allenamento specifico per raggiungere il picco a Luglio, mi sento di essere nel posto perfetto.

Tuttavia, sono venuto a @teamdidata con lo scopo di fare la differenza, mobilitando intere comunità in Africa con le biciclette attraverso la nostra incredibile carità @qhubeka. Anche se non ci sarò, come sempre sosterrò i miei compagni di squadra con tutto quello che ho, augurandogli sicurezza e successo in Francia e sperando di poter avere ancora più bambini in bicicletta.

Grazie a tutti per il vostro supporto 🙏