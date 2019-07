Tour de France – Al via sabato la Grande Boucle: percorso, tappe e altimetrie dell’edizione 2019 [GALLERY]

E’ tutto pronto per il Tour de France 2019: percorso, altimetrie e tappe della Grande Boucle

Inizierà sabato 6 luglio l’edizione 2019 del Tour de France: la Grande Boucle ha perso due grandi protagonisti alla vigilia dell’esordio, con Froome e Dumoulin costretti a saltare la seconda grande corsa a tappe della stagione a causa di due infortuni. Non mancherà comunque lo spettacolo sulle trade francesi, con tanti italiani in gara, come Nibali, Viviani e Aru, che cercheranno a tutti i costi di essere protagonisti.

21 tappe, con partenza dal Belgio e arrivo sugli Champs Élysées che regaleranno uno spettacolo unico. Occhi puntati sul tappone di Embrun-Valloire, dell’ultima settimana dai gara.

Ecco le 21 tappe del Tour de France 2019:

1ª tappa: Bruxelles > Brussel 06/07/2019 – 194,5 km – Pianura

2ª tappa: Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium 07/07/2019 – 27,6 km – Cronometro a squadre

3ª tappa: Binche > Épernay 08/07/2019 – 215 km – Collina

4ª tappa: Reims > Nancy 09/07/2019 – 213,5 km – Pianura

5ª tappa: Saint-Dié-des-Vosges > Colmar 10/07/2019 -175,5 km – Collina

6ª tappa: Mulhouse > La Planche des Belles Filles 11/07/2019 – 160,5 km – Montagna

7ª tappa: Belfort > Chalon-sur-Saône 12/07/2019 – 230 km – Pianura

8ª tappa: Mâcon > Saint-Étienne 13/07/2019 – 200 km – Collina

9ª tappa: Saint-Étienne > Brioude 14/07/2019 – 170,5 km – Collina

10ª tappa: Saint-Flour > Albi 15/07/2019 – Stage 10 – 217,5 km – Pianura

Albi 16/07/2019 – Giorno di riposo

11ª tappa: Albi > Toulouse 17/07/2019 – 167 km – Pianura

12ª tappa: Toulouse > Bagnères-de-Bigorre 18/07/2019- 209,5 km – Montagna

13ª tappa: Pau > Pau 19/07/2019 – 27,2 km – Cronometro individuale

14ª tappa: Tarbes > Tourmalet Barèges 20/07/2019 – 117,5 km – Montagna

15ª tappa: Limoux > Foix Prat d’Albis 21/07/2019 – 185 km – Montagna

Nîmes 22/07/2019 – Giorno di riposp

16ª tappa: Nîmes > Nîmes 23/07/2019 – 177 km – Pianura

17ª tappa: Pont du Gard > Gap 24/07/2019 – 200 km – Collina

18ª tappa: Embrun > Valloire 25/07/2019 – 208 km – Montagna

19ª tappa: Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes 26/07/2019 – 126,5 km – Montagna

20ª tappa: Albertville > Val Thorens 27/07/2019 – 130 km – Montagna

21ª tappa: Rambouillet > Paris Champs-Élysées 28/07/2019 – 128 km – Pianura

