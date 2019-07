I veri campioni si vedono dai piccoli gesti, Alaphilippe dal cuore d’oro sul traguardo di Valloire: regala la maglia gialla ad un piccolo tifoso infreddolito [VIDEO]

Alaphilippe vero campione: il leader della classifica generale del Tour de France regala la sua maglia gialla ad un bambino infreddolito

Lo sport regala sempre emozioni non solo grazie alle imprese dei campioni, ma anche ai piccoli grandi gesti che compiono e con i quali riempiono di gioia il cuore di tutti i loro fan. A regalare un momento speciale ad un piccolo tifoso e a tutti gli spettatori del Tour de France, oggi è stato Alaphilippe.

Il francese della Quick Step, leader della Grande Boucle, ha compiuto un gesto da applausi al termine della 18ª tappa della corsa a tappe: dopo l’arrivo sul traguardo di Valloire, Alaphilippe si è tolto di dosso la maglia gialla per donarla ad un bambino che gli ha fatto visita in zona mista e che era visibilmente infreddolito. Un gesto compiuto per scaldare il piccolo amico e tifoso del ciclista francese, ma che ha anche sciolto i cuori di tutti gli appassionati di ciclismo che stanno seguendo le sue gesta in giro per la Francia.

Tenerezza infinita al Tour de France 🥰 Un bambino trema dal freddo e Julian #Alaphilippe lo copre con la sua maglia gialla 💛🎁🚴‍♂️#TDF2019 | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/cEQA0wlEFV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 25, 2019

