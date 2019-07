Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla: “discesa folle, ero al limite”

Alaphilippe soddisfatto dopo la 18ª tappa del Tour de France: le parole del francese della Quick Step dopo la prima frazione alpina

Splendida prestazione oggi di Alaphilippe nella 18ª tappa del Tour de France: il francese della Deceuninck Quick Step è riuscito a difendere egregiamente la maglia gialla mantenendo invariato il vantaggio sui rivali in classifica generale. “Ho fatto una discesa folle, volevo assolutamente salvare la mia maglia. Non ricordavo davvero tutte le curve, ero al limite“, queste le parole di Alaphilippe al termine della tappa.

“Il mio motto è pensare giorno dopo giorno, andare passo per passo. Oggi la squadra mi ha aiutato tantissimo, specie con Enric Mas. Sono andato in difficoltà nel tratto in salita ma sono riuscito a rientrare in discesa: sono contento“, ha concluso il francese.

