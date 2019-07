Tour de France – Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau: la nuova classifica generale

Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau su Geraint Thomas e i suoi rivali: la nuova classifica generale dopo la 13ª tappa

Fortissimi applausi, oggi a Pau, per Julian Alaphilippe: il francese della Quick Step si è aggiudicato la cronometro individuale di oggi, valida per la 13ª tappa del Tour de France, impedendo così ai rivale di avvicinarsi in classifica generale e difendendo egregiamente la maglia gialla.

Niente da fare per Geraint Thomas, che dunque non ha potuto accorciare le distanze in vista dei tapponi di montagna, anzi ha perso qualche secondo dal leader Alaphilippe.

Questa la nuova classifica generale del Tour de France 2019:

Julian Alaphilippe (Fra, Deceuninck-Quick Step) in 53h01’09” Geraint Thomas (Gbr, Team Ineos) a 1’26” Steven Kruijswijk (Ned, Jumbo-Visma) a 2’12” Enric Mas (Esp) a 2’44” Egan Bernal (Col) a 2’52” Emanuel Buchmann (Ger) a 3’04” Thibaut Pinot (Fra) a 3’22” Rigoberto Uran (Col) a 3’54” Nairo Quintana (Col) a 3’55” Adam Yates (Gbr) s.t. Alejandro Valverde (Esp) a 4’29” Jakob Fuglsang (Den) s.t. Fabio Aru (Ita) a 7’46” Vincenzo Nibali (Ita) a 29’12”

Valuta questo articolo