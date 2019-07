Tour de France – Van Aert vince in volata la 10Âª Tappa: beffato Elia Viviani sul traguardo

Wout Van Aert vince la decima Tappa del Tour de France: il ciclista belga beffa Elia Viviani nella volata conclusiva. Terzo posto per Caleb Ewan

Lunedì di grande ciclismo sulle strade francesi, nella giornata che precede la pausa che permetterà ai ciclisti di recuperare le forze. In scena la decima tappa del Tour de France, 217.5 km con partenza da Saint-Flour e arrivo ad Albi, con un particolare percorso di sali scendi iniziali e un finale pianeggiante adatto ai velocisti. La tappa si conclude proprio con una volata emozionante, conclusa testa a testa. Wout Van Aert chiude in prima posizione, battendo per un soffio Elia Viviani. Terzo posto per Caleb Ewan. Tappa complicata per il gruppo composto da Pinot, Uran e Fulgsang arrivato ad oltre 1 minuto di ritardo.

