Tour de France – Alaphilippe scatena anche i bimbi, tifo pazzesco di una indemoniata baby tifosa sulle spalle del padre [VIDEO]

Tifosi pazzeschi al Tour de France: la baby fan di Alaphilippe non passa inosservata nella penultima tappa della Grande Boucle

Il ciclismo è uno sport che appassiona grandi e piccini. Nelle strade in tantissimi danno tutto il loro supporto ai propri idoli che competono per le importanti corse a tappe. Se a volte i tifosi sono protagonisti di spiacevoli episodi, che mettono in pericolo i corridori, altre volte invece regalano delle piccole, piacevoli e divertenti chicche, come quella di oggi nella penultima tappa del Tour de France. Non è passata inosservata la bambina sulle spalle del papà, tifosa di Alaphilippe. La bimba ha colpito per la sua foga nel tifo nei confronti del suo idolo: la baby tifosa è apparsa come posseduta da un capo ultras di un certo calibro. Una scena tutta da ridere, che crea dipendenza.

