Tour de France – Terribile caduta per De Marchi, gli aggiornamenti sulle condizioni del friulano

Il corridore del Team CCC ha dovuto abbandonare il Tour de France a causa di una caduta che lo ha visto protagonista dopo pochi km dall’inizio della nona tappa

Una caduta spaventosa, che aveva fatto subito temere il peggio. Alessandro De Marchi ha dovuto abbandonare il Tour de France dopo pochi chilometri dall’inizio della nona tappa, quando il friulano si è reso protagonista di un incidente che ha richiesto l’immediato trasporto in ospedale.

Il ciclista del Team CCC ha riportato la frattura della clavicola sinistra, di una costola e una contusione polmonare, come riferito dal medico sociale della squadra di matrice polacca. Oltre a questo, De Marchi ha anche subito diverse abrasioni e la lacerazione del sopracciglio sinistro, ferita suturata con alcuni punti dal personale medico. Il friulano rimarrà in osservazione per 24-48 ore, dopodiché i medici valuteranno se intervenire per ridurre le fratture. Verrà controllata anche la lesione polmonare, che ha provocato anche “’un piccolo pneumotorace’. Prima di tornare sui rulli De Marchi dovrà rimanere a riposo assoluto per almeno un mese, il suo rientro dunque è previsto per il mese di settembre.

