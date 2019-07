Tour de France – Tejay Van Garderen si ritira: mano fratturata per il ciclista statunitense

Tejay Van Garderen costretto a ritirarsi dal Tour de France: il ciclista americano alza bandiera bianca a causa di una frattura alla mano sinistra

Il Tour de France perde uno dei suoi più importanti protagonisti. Tejay Van Garderen è stato costretto al ritiro a causa di una frattura alla mano sinistra, rimediata dopo un incidente nel corso dell’ottava tappa. Lo statunitense della EF Education First ha spiegato: “è stato un incidente banale: sono finito contro uno spartitraffico. Mi spiace dover lasciare il Tour: i medici del mio team mi hanno consigliato di fermarmi al fine di non compromettere il recupero e anche l’incolumità degli altri atleti in gruppo“.

