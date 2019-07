Tour de France – Il Team Jumbo-Visma trionfa nella 2ª tappa: cronometro pazzesca, beffato nel finale il Team Ineos

Pazzesca prova a cronometro per il Team Jumbo-Visma che chiude in 28’57”, piazzandosi così davanti al favorito Team Ineos, primo da inizio gara, con 20 secondi di vantaggio

Dopo la gara inaugurale di ieri, il Tour de France prosegue con la seconda tappa odierna. Si va dal Palazzo Reale di Bruxelles al monumento dell’Atomium, due simboli della città, collegati da 27.6 km di tracciato da percorrere il più velocemente possibile: ogni secondo conta nella cronometro a squadre della seconda tappa!

Il Team Ineos, grande favorito della corsa, parte per primo e si prende la prima posizione (29’18″), difendendola fino al termine della gara, tremando alla vista delle prestazioni della Bahrain Merida di Nibali (+36″ dalla prima) e soprattutto della Deceuninck Quick-Step di Viviani distante appena 82 centesimi (+21″ dalla prima). La beffa è arrivata nel finale. Il Team Jumbo-Visma, ultima squadra in gara, ha fatto registrare un crono pazzesco di 28’57’’ strappando la prima posizione a Thomas, Bernal e Moscon (+20 secondi!). Per la squadra olandese è il 37° successo stagionale. Prova incolore per la Movistar di Mikel Landa e Nairo Quintana distanti 1’05”, così come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet (+1’09”).

