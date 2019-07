Tour de France – Simon Yates vince in volata la 12ª Tappa: il ciclista britannico fa sua la 1ª tappa pirenaica

Simon Yates trionfa nella 12ª Tappa del Tour de France: il ciclista britannico si impone nella prima tappa pirenaica della Grande Boucle

Dopo la pausa del martedì e una tappa interlocutoria adatta ai velocisti svoltasi nella giornata di ieri, quest’oggi i ciclisti si approcciano alla volta dei Pirenei per la 12ª Tappa del Tour de France. La frazione odierna, con partenza da Tolosa e arrivo 209.5 km dopo a Bagneres-de-Bigorre, ha messo alla prova le gambe dei corridori con diverse asperità importanti. Sono arrivati in tre alla volata finale con Yates capace di sfruttare il colpo di reni decisivo e piazzarsi davanti a Bilbao e Muhlberger. Per il ciclista della Mitchelton-Scott sono 17 vittorie in carriera, nonchè 3 in stagione.

