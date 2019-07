Tour de France – Simon Yates vince la 15ª Tappa: erroraccio di Alaphilippe, compromessa la sua Grande Boucle

Simon Yates trionfa solitario sul traguardo della 15ª Tappa: Alaphilippe prova ad inseguire Pinot nella salita finale ma perde terreno e compromette il suo Tour de France

Dopo la strepitosa tappa del Tourmalet svoltasi nella giornata di ieri, la seconda domenica del Tour de France coincide con la 15ª Tappa. Ancora i Pirenei a farla da padrone con una frazione dura che precede il secondo e ultimo giorno di riposo. Ben 185 km che collegano la partenza di Limoux dall’inedito arrivo in salita di Foix Prat d’Albis: in mezzo 4 GPM e 4700 metri di dislivello complessivi.

La vittoria della 15ª Tappa del Tour de France va a Simon Yates che stacca il resto del gruppo e si invola solitario verso il suo secondo successo nella prestigiosa corsa francese. Dietro di lui chiudono Thibaut Pinot e Mikel Landa (a 33 secondi di distacco), entrambi autori di una grande prova in salita. Da sottolineare lo scatto del francese a 4 km dal traguardo, in grado di ‘attrarre’ a sè la maglia gialla Julian Alaphilippe che però, dopo aver risposto alla grande, sul lungo periodo ha pagato lo sforzo perdendo oltre 1 minuto del vantaggio che aveva sul connazionale. Alaphilippe ha accusato le prime fatiche di questo Tour de France, ‘ritornando sulla terra’: corsa compromessa per il francese?

