Tour de France – Il cielo è azzurro sopra Gap, Matteo Trentin vince in solitaria la 17ª tappa

La diciassettesima tappa del Tour de France parla italiano, Matteo Trentin taglia in solitaria il traguardo di Gap, prendendosi il primo successo di questa edizione della Grande Boucle.

Una prestazione perfetta quella del corridore della Mitchelton-Scott, riuscito a staccare i propri avversari sul Col de la Sentinelle, ottenendo la terza vittoria in carriera in Francia dopo quella di Lione 2013 e Nancy 2015. Ventitreesimo sorriso in carriera, il quarto stagionale per il 29enne di Borgo Valsugana, che chiude davanti a Kasper Asgreen e Greg Van Avermaet. Julian Alaphilippe arriva con venti minuti di ritardo al traguardo insieme al gruppo, tenendo per il tredicesimo giorno consecutivo la maglia gialla.

