Tour de France – Dylan Groenewegen vince la settima tappa, volata vincente davanti a Ewan e Sagan

Il corridore del Team Jumbo Visma si impone in volata sul traguardo di Chalon-sur-Saone, precedendo Caleb Ewan e Peter Sagan

Dylan Groenewegen è il vincitore della settima tappa del Tour de France, il corridore del Team Jumbo Visma si impone in volata davanti a Caleb Ewan e Peter Sagan. L’olandese riesce così a prendersi il successo nella frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle, caratterizzata da oltre 300 km.

Si tratta della quarta vittoria al Tour per Groenewegne, la 46ª in carriera e l’undicesima di una stagione davvero ricca di soddisfazioni. Quarto posto invece per Sonny Colbrelli, abile a precedere Philipsen ed Elia Viviani, rimasto attardato proprio negli ultimi metri. In maglia gialla resta Giulio Ciccone, fresco di rinnovo fino al 2021 con la Trek-Segafredo. Domani in programma l’ottava frazione della corsa transalpina, la Macon-Saint Etienne di 200 chilometri, tappa nervosa con ben sette GPM: arrivo adatto a un finisseur, possibili schermaglie tra i big.

