Tour de France – Primo squillo per Impey, il sudafricano vince la nona tappa: Alaphilippe resta in giallo

Il corridore sudafricano si impone nella nona tappa del Tour de France, conquistando così il primo successo nella Grande Boucle

Prima vittoria al Tour de France per Daryl Impey, che si impone nella nona tappa dell’edizione numero 106 della Grande Boucle, la Saint-Etienne-Brioude di 170.5 chilometri. Un successo ottenuto in volata per il sudafricano, abile a superare negli ultimi metri Tiesj Benoot dopo un’intera giornata in fuga.

Si tratta del successo numero 27 in carriera per il corridore della Mitchelton-Scott, il quinto in questa splendida stagione. Terzo posto di giornata per Tratnik, che precede sul traguardo Naesen e Stuyven. La maglia gialla rimane sulle spalle di Julian Alaphilippe al termine di questa nona tappa, che non presenta italiani tra i primi dieci.

