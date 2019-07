Tour de France – Nibali criticato sui social dopo l’ottava tappa, la risposta dello Squalo è durissima [FOTO]

Giornata pessima per lo Squalo, che non è riuscito a rimanere ancorato al gruppo perdendo tantissimo terreno in classifica

Alla vigilia del Tour de France Vincenzo Nibali lo aveva annunciato, l’unico obiettivo possibile poteva essere la vittoria in qualche tappa, non nella classifica generale.

L’ottava frazione ha confermato questa previsione, visto che lo Squalo si è staccato nel finale, accusando un ritardo di quattro minuti dal gruppo dei migliori. Un colpo durissimo da incassare anche per il siciliano, che ha deciso nel post tappa di non rilasciare dichiarazioni, preferendo rimuginare in solitudine su quanto avvenuto oggi. Al posto suo ha parlato Paolo Slongo, che ha attribuito i problemi di oggi più ad un fatto mentale che fisico, facendo arrabbiare anche un tifoso sui social, che ha lasciato un duro commento a Nibali. Quest’ultimo ha replicato senza pensarci su, esprimendo il proprio punto di vista: “mi dispiace ma non sono mie dichiarazioni. E penso che non devo darne, faccio il mio lavoro il mio sport al meglio perché lo amo, se mi stacco e perché non ne avevo di più“.

