Tour de France – Da Reims a Nancy, la presentazione della 4ª Tappa: percorso, altimetria e favoriti

Dopo la vittoria di Julian Alaphilippe nella terza tappa di ieri, quest’oggi prende il via la 4ª Tappa del Tour de France 2019. Si parte da Reims, percorrendo un percorso essenzialmente lineare che, dopo 213.5 km, terminerà sul traguardo di Nancy. Il tracciato pianeggiante viene interrotto da due GPM di quarta categoria che non dovrebbero impensierire il gruppo: il Cote de Rosieres arriva dopo 121 km, è lungo 1 km al 7% di pendenza media; il secondo è la Cote de Maron, ascesa lunga 3.2 km con pendenza del 5% da percorrere a 15 km dall’arrivo.

Nonostante i due GPM, la tappa è favorevole ai velocisti. Potrebbe essere il momento giusto per assistere al primo graffio di Peter Sagan, segnalato fra i principali favoriti di giornata. Dylan Groenewegen, dopo la caduta della prima tappa, ha grande voglia di riscatto. Fra i papabili vincitori anche i due australiani Caleb Ewan e Michael Matthews. In ogni arrivo in volata però un fische è sempre da puntare sull’azzurro Elia Viviani che, insieme ad altri velocisti come Sonny Colabrelli, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin proverà a colorare d’azzurro la 4ª Tappa del Tour de France 2019.

