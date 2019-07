Tour de France – Prosegue la scalata ai Pirenei: percorso, altimetria e favoriti della quindicesima tappa

Il Tour de France continua a regalare spettacolo con la quindicesima tappa, la durissima Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km

Archiviato lo storico Tourmalet con la vittoria di Pinot e l’allungo di Alaphilippe in classifica generale, il Tour de France presenta oggi la quindicesima tappa, ovvero la faticosa Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km.

I protagonisti saranno ancora una volta i Pirenei, dunque riflettori accesi sugli uomini di classifica, che tenteranno il tutto per tutto per rimettere in discussione la maglia gialla. Percorso molto complicato, con quattro GPM che inizieranno dopo 60.5 ckm con il Col de Montségur (6,8 km al 6%). Dopodiché ecco un falsopiano fino a Vicdessos, che immette alla scalata del Port de Lers (11,4 km al 7%) seguita dal Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%). Una volta ultimata, davanti ai ciclisti si staglierà la salita finale di Prat d’Albis (11,8 km al 6,9%), dove i favoriti torneranno a battagliare per prendersi un’importante vittoria. Tra i favoriti ovviamente non possono mancare gli uomini di classifica, con in primis la maglia gialla Julian Alaphilippe che se la vedrà ancor auna volta con Thomas e Landa. Da non sottovalutare un bis di Pinot, apparso davvero in palla sul Tourmalet.

