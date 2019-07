Tour de France – Prima vittoria alla Grande Boucle per il ‘Profeta’: Viviani trionfa a Nancy 77 anni dopo Coppi

Elia Viviani super a Nancy: splendida vittoria dell’italiano nella quarta tappa del Tour de France

Sono stati i velocisti, oggi, i protagonisti di un finale di fuoco nella quarta tappa del Tour de France 2019. Dopo la vittoria in solitaria di ieri di Alaphilippe, oggi ad alzare le braccia al cielo è un fantastico Elia Viviani. Prima vittoria in carriera per il “Profeta” alla Grande Boucle: 77 77 anni dopo Coppi un italiano trionfa a Nancy. Una vittoria costruita alla perfezione dal team Deceuninck Quick Step. Secondo posto per Kristoff, seguito sul traguardo da Ewan. Quarto Sagan, sesto invece Nizzolo. Alaphilippe si conferma maglia gialla.

Valuta questo articolo