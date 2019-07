Tour de France – Al via la 1ª tappa con partenza e arrivo a Bruxelles: percorso e altimetria [FOTO]

Al via la 1ª tappa del Tour de Frane 2019 con partenza ed arrivo a Bruxelles in onore di Eddy Merckx: ecco percorso e altimetria

Il Tour de France ha finalmente inizio quest’oggi con la prima tappa, definita la ‘Grande Partenza’. Lo start ufficiale si avrà dal Belgio, come già accaduto nel 1958. Bruxelles sarà la sede di partenza e arrivo della prima frazione della corsa francese, città scelta per omaggiare i 50 anni dalla vittoria di Eddy Merckx nel Tour de France del 1969. Si passerà da Meensel-Kiezegem, luogo di nascita di Merckx e da Woluwe-Saint-Pierre, città nella quale il fenomeno belga fece le sue prime pedalate. La ‘star’ della tappa sarà però il Muro di Grammont, celebre asperità del ‘Giro delle Fiandre’ da percorrere per 1.2 km a 7.8 % di pendenza. Ci sarà anche un tratto in pavè nei pressi di Charleroi. Niente prologo né prova a cronometro per iniziare dunque: sarà una vera e propri tappa in linea lunga 194.5 km quella che assegnerà la prima maglia gialla della corsa.

