Tour de France – Colbrelli e Nizzolo centrano la top-5 nella prima tappa, le loro sensazioni a caldo

I due italiani hanno chiuso tra i primi cinque, commentando con il sorriso la prestazione fornita nella prima tappa dell’edizione 2019 del Tour

Giornata positiva per quanto riguarda gli italiani al Tour de France, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli infatti centrano la top five al termine di una prestazione davvero convincente.

Queste le parole del velocista della Dimension Data nel post tappa alla Rai: “le curve negli ultimi chilometri mi hanno aiutato a rimontare posizioni. Volata strana, la velocità è diminuita nel finale. E’ un quarto posto che mi dà buone sensazioni. Ha vinto un ragazzo che quando tira le volate a Groenewegen fa sempre bene, c’era da aspettarselo. Non parliamo più di me come sostituto di Cavendish al Tour. Oggi ho fatto il massimo che era nelle mie possibilità“. Soddisfatto anche Colbrelli: “ero un po’ indietro, il mio compagno mi ha colto di sorpresa: praticamente ha tirato la volata a Sagan e io ero dietro di lui. Sono partito ai meno duecento, ma negli altri ultimi cinquanta metri mi sono esplose le gambe. Ho faticato molto a star davanti e a prendere la posizione, quando non si ha un treno attrezzato è difficile. E’ un buon inizio, guardiamo avanti. Teunissen? Ha colto l’attimo, è rimasto a ruota e ha atteso il momento giusto. Finale nervoso? Anche all’inizio lo è stato , questo è il Tour, duro anche per questo“.

