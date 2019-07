Tour de France – Infiamma la polemica per le donne sul podio, accuse durissime: “è davvero indispensabile che…”

La militante femministe Fatima Benomar ha attaccato duramente gli organizzatori del Tour de France per la presenza delle miss sul podio

E’ tornata a divampare la polemica per la presenza delle miss sui vari podi di tappa del Tour de France, una consuetudine che continua a far discutere soprattutto per il ruolo attribuito a quelle donne.

Nei confronti degli organizzatori sono arrivate critiche durissime, soprattutto da parte della militante femminista Fatima Benomar, che in un video ha espresso tutto il proprio disprezzo per questa tradizione: “al Tour sul podio ci sono donne considerate come dei vasi, cioè degli ornamenti. Le donne non sono dei premi, delle ricompense, dei vasi, o degli oggetti sessuali. Il loro posto sul podio è quello da sportive. Il vento è cambiato, è una tradizione che deve finire. E’ proprio indispensabile che una donna poco vestita baci i ciclisti sul podio, assieme ai fiori, alla consegna della maglia e alla doccia con lo champagne?“. Non sono arrivate risposte da parte dell’ASO, la società che organizza la Grande Boucle, ma nemmeno il sindaco di Parigi Anne Hidalgo è favorevole alla presenza delle miss sul podio, come aveva una volta fatto capire in una uscita pubblica: “si tratta di uno stereotipo sessista che è duro a morire“.

