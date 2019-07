Tour de France – Pinot si ritira in lacrime! Si ferma per farsi medicare, poi sale sull’amiraglia e abbadona la corsa [VIDEO]

Thibaut Pinot si ritira dal Tour de France! Il ciclista francese lascia la 19ª tappa del Tour ad un’ottantina di chilometri dal termine: problema ad una gamba per il transalpino

Il Tour de France perde uno dei suoi più grandi protagonisti! Nelle fasi centrali della tappa odierna, la 19ª della Grande Boucle, Thibaut Pinot è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Problema alla gamba per il ciclista francese che ha chiesto prima l’aiuto dell’ammiraglia per farsi medicare, salvo poi scendere dalla bici in lacrime e ritirarsi. Continua la maledizione di Pinot con il Tour de France: il ciclista transalpino si è ritirato nel 2013, nel 2016, nel 2017 e nel 2019.

#TourDeFrance 🚴‍ 19ª Tappa Saint Jean de Maurienne – Tignes Problemi fisici per Pinot. Il francese si fa medicare ma pedala a fatica…

Si ritirerà? Guarda la diretta 👉 https://t.co/4RqwOfYliu #RaiTour #TDF2019 pic.twitter.com/MKCQ3mcCfF — RaiSport (@RaiSport) July 26, 2019

