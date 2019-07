Tour de France – La seconda tappa propone la crono-squadre: percorso e altimetria [FOTO]

Dopo il successo all’esordio di Teunissen, il Tour de France propone la crono-squadre nella seconda tappa: ecco percorso e altimetria

Archiviata la prima tappa del Tour de France con la vittoria di Mike Teunissen, il Tour de France prosegue oggi con la seconda frazione caratterizzata dalla crono-squadre di 27,6 chilometri che parte e si conclude a Bruxelles.

Un percorso particolare che inizia dal Palazzo Reale e si conclude sotto l’Atomium, monumento alla scienza e all’uso dell’atomo collocato nel parco Heysel. Sono quattro i tratti in leggera pendenza da superare, il primo dopo 3.7 km che presenta 600 metri di salita al 4%. Stessa cosa per quanto riguarda il secondo tratto di 700 metri posto al decimo chilometro, quando i ciclisti si avvicineranno al primo rilievo cronometrico collocato al parco pubblico di Bois de la Cambre al chilometro 13,2. Dopodiché, i corridori arriveranno al secondo intertempo piazzato a Schaerbeek (Boulevard Général Wahis), inserito a 7,5 chilometri dall’arrivo e preceduto da una salita di 700 metri al 3,5% di pendenza media. Messa alle spalle questa asperità, le squadre scenderanno fino alla parte conclusiva per cinque chilometri, prima di entrare nel rettilineo finale di 210 metri.

