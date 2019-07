Tour de France – Poche salite e possibili fughe: percorso, altimetria e favoriti della decima tappa

La Grande Boucle propone oggi la decima tappa, che partirà da Saint-Flour per arrivare ad Albi dopo 217,5 km

Ultima tappa prima del riposo al Tour de France, in programma oggi c’è la decima frazione che scatta da Saint-Flour per arrivare ad Albi dopo 217.5 km. Un percorso non molto impegnativo, che potrebbe favorire la fuga di alcuni corridori oppure un arrivo in volata, terreno di caccia per gli sprinter.

Si comincia con un continuo saliscendi nella parte iniziale del percorso, per arrivare al primo GPM piazzato dopo 20 km, la Côte de Mallet (2,2 km al 5,2%). Percorsi altri dieci chilometri sarà la volta della Côte de Chaudes-Aigues (3 km al 6,6%), seguita da un tratto di 50 km misto tra falsopiano e discesa, fino alla Côte d’Espalion (5,2 km al 4,9%). A 89 km dal traguardo ci sarà il traguardo volante di La Primaube, seguito poi dall’ultimo GPM piazzato alla Côte de La Malric (3,6 km al 4,7%). Dal 53° km in poi termineranno le salite, con gli ultimi cinque completamente piatti per arrivare al traguardo. In caso di arrivo in volata, i favoriti saranno ovviamente Elia Viviani, Peter Sagan e Dylan Groenewegen, riusciti già a vincere una tappa a testa. Da non sottovalutare nemmeno Caleb Ewan, deciso a rompere il ghiaccio dopo due terzi e un secondo posto.

