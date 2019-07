Tour de France – Vincenzo Nibali tira un sospiro di sollievo: “l’ho scampata bella, c’è mancato poco”

Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato la caduta avvenuta nel finale della prima tappa, che ha visto protagonista Groenewegen

La prima tappa del Tour de France ha regalato sorprese e colpi di scena, uno su tutti la vittoria di Mike Teunissen riuscito a battere in volata nientemeno che Peter Sagan.

L’olandese ha messo la propria ruota davanti a quella dello slovacco, prendendosi così anche la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle. Una frazione quella di ieri caratterizzata anche dalla maxi caduta avvenuta nel finale, nella quale Groenewegen ha avuto la peggio prendendo una dura botta. Vincenzo Nibali è riuscito ad evitarla, commentando così l’accaduto: “l’ho scampata bella, c’è mancato poco. Non so dove volesse passare perché non c’era molto spazio. Si è toccato con quello davanti, io ero sulla destra e ho visto che andava giù. In volata queste cose possono capitare, io cerco di guardarmi la pelle“.

