Tour de France – Valverde scherza sul suo peso… minimo: “forse dovrei cominciare a dimagrire di più se…”

Il corridore spagnolo, fresco vincitore del titolo iberico, ha parlato dei suoi obiettivi in vista del Tour de France

Il titolo di campione spagnolo in tasca e un peso forma invidiabile, ottimo per affrontare al meglio l’imminente Tour de France, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles.

Alejandro Valverde è pronto per la Grande Boucle, rivelando quelli che sono i suoi obiettivi: “vengo senza pressioni, soprattutto il mio compito sarà quello di aiutare Quintana e Landa. Ho sempre degli obiettivi ma sicuramente non lotterò per la maglia gialla, sono venuto per altre motivi: Mikel e Nairo stanno molto bene e io sono qui al 100% per loro. Landa ha concluso il Giro d’Italia al quarto posto e Quintana si è preparato molto bene. Io dimagrito? Si è vero che ho perso del peso, ho seguito una dieta. Ne parlano tutti, forse devo cominciare a dimagrire di più perchè ne stanno parlando in tanti. Ho scelto di perdere peso per ottenere risultati migliori”.

