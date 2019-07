Tour de France – Matteo Trentin alza le mani: “Sagan era senza dubbio il favorito, ci ha anticipato tutti”

Il corridore della Mitchelton-Scott ha parlato dopo la quinta tappa del Tour de France, chiusa al terzo posto

Niente da fare per Matteo Trentin nella quinta tappa del Tour de France, ad imporsi è Peter Sagan al termine di una volata perfetta, chiusa davanti al belga Van Aert. Delusione e rammarico per il corridore della Mitchelton-Scott a fine tappa, stati d’animo espressi ai microfoni di Raisport: “è risaputo come Peter Sagan su questi arrivi sia il favorito. Ci ha anticipato tutti, niente da dire. Il gruppo ha controllato le fughe di giornata, non è arrivata proprio come mi aspettavo. Domani non è una tappa a me congeniale, vivo alla giornata: mi salverò le gambe per dopodomani. Sono stato protagonista fin qui, ma non ho ancora vinto. Sarebbe bello farlo, piuttosto che collezionare continui piazzamenti“.

