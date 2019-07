Tour de France, Teunissen emozionato: “un sogno che si avvera, mai avrei pensato di vestire la maglia gialla”

Il ciclista del Team Jumbo Visma ha parlato dopo il successo nella prima tappa del Tour de France, che gli ha regalato la maglia gialla

Non se lo sarebbe mai aspettato Mike Teunissen di vestire la maglia gialla dopo la prima tappa del Tour de France, il corridore olandese ci è però riuscito imponendosi in volata davanti a Sagan, battendolo al fotofinish.

Un’emozione grande, che il ciclista del Team Jumbo Visma non ha nascosto: “è un sogno che diventa realtà, non posso ancora crederci. Sono un buon professionista ma non avrei mai pensato di vestire la maglia gialla. Non si può comprendere quello che sto provando, vincere la tappa e prender la maglia gialla. Eravamo favoriti con Dylan Groenewegen, non ho ancora compreso cosa è accaduto nel finale, sono stato fortunato a trovarmi lì in quel momento. Tenere la maglia dopo la cronosquadre? Abbiamo un altro grande obiettivo, speriamo che Dylan non sia infortunato e possa dare il meglio. E’ un peccato quello che gli è successo, daremo qualcosa in più anche per lui“.

