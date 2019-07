Tour de France – Peter Sagan euforico: “è stato un giorno di tensione, ma la vittoria è davvero bella”

I corridore della Bora ha commentato il successo ottenuto nella quinta tappa del Tour de France, arrivato in volata sul traguardo di Colmar

Prima vittoria in questa edizione del Tour de France per Peter Sagan, che si impone nella quinta tappa della Grande Boucle tagliando per primo il traguardo di Colmar.

Volata pazzesca quella dello slovacco, capace di mettere in fila il belga Wout Van Aert, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Queste le parole di Sagan al termine della tappa: “c’è voluta un po’ di pazienza e la vittoria è arrivata. E’ stato un giorno di tensione, devo ringraziare tutti i miei compagni per il gran lavoro fatto. La vittoria al Tour de France per noi è veramente bella. Sicuramente ho battuto rivali di spicco oggi: ho fatto del mio meglio, non mi si può chiedere nulla di più. Tutti per vincere hanno bisogno di buone gambe e di una buona giornata“.

