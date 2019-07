Tour de France – Mikel Landa non snobba Nibali: “dice che non punta alla vittoria? Non gli credo”

Il corridore della Movistar ha parlato a poche ore dall’inizio del Tour de France, soffermandosi su Vincenzo Nibali

Un quarto posto al Giro d’Italia e tanta voglia di stupire al Tour de France, Mikel Landa arriva alla Grande Boucle con l’obiettivo di vestire i panni del protagonista.

Gli avversari da tenere d’occhio sono molti, tra cui anche Vincenzo Nibali, nonostante lo Squalo abbia rivelato di non puntare al successo. Dichiarazioni a cui Landa non crede: “Nibali dice che corre per la maglia a pois e per vincere una bella tappa? Finché non lo vedo perdere terreno in classifica, non ci credo. Non credo proprio che Vincenzo sia qui per non puntare alla classifica. Lo capiremo presto: se non resterà indietro, sarà uno degli uomini da tener d’occhio. Ho concluso il Giro in crescendo e so di poter far bene anche in Francia. Dopo la corsa rosa ho lavorato in tranquillità e ho ritrovato in fretta la forma che volevo per questa gara“.

Valuta questo articolo