Tour de France – Geraint Thomas ammette: “qualcuno oggi ha sbagliato e si Ã¨ fatto sorprendere”

Il corridore del Team Ineos ha commentato la decima tappa del Tour de France, vinta in volata da Van Aert su Viviani

Giornata positiva oggi per Geraint Thomas, riuscito a guadagnare 1’40” in classifica generale nei confronti di Pinot al termine della decima tappa del Tour de France, partita da Saint-Flour e terminata ad Albi. Il corridore del Team Ineos si è complimentato con i propri compagni di squadra, lanciando una frecciatina agli avversari.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “è stata una grande giornata per il Team Ineos, dietro qualcuno ha sbagliato e si è fatto sorprendere. Il Tour non si vince solo in montagna ma anche in tappe come queste. Questa corsa ha sempre bisogno di attenzioni, anche in frazioni sulla carta più tranquille come quella di oggi“.

