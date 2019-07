Tour de France – Caleb Ewan non sta nella pelle: “ho realizzato un sogno che avevo fin da bambino”

Il corridore della Lotto Soudal ha commentato la vittoria ottenuta al Tour de France, la prima della sua carriera

Prima vittoria al Tour d France per Caleb Ewan, il corridore della Lotto Soudal si è imposto in volata nell’undicesima tappa della Grande Boucle, tagliando per primo il traguardo di Tolosa.

Un’emozione pazzesca per l’australiano, che ha espresso le proprie sensazioni nel post tappa ai microfoni di Rai Sport: “non posso crederci, ci sono andato così vicino nelle prime quattro volate, ma la squadra non hai perso la fiducia in me e io non l’ho mai persa in loro. Sapevo che se tutto fosse andato bene, potevo essere il più veloce di giornata. A dieci chilometri dall’arrivo, Jasper De Buyst è caduto. Ero nelle retrovie del gruppo, ma Roger Kluge è tornato indietro per me e mi ha riportato alla ruota di Groenewegen all’ultimo chilometro. Per fortuna ho avuto le gambe per portare a termine il lavoro. È un sogno d’infanzia che si realizza. Non c’è un’altra gara nella quale volevo vincere fin da bambino. Il Tour de France è qualcosa di lontano dall’Australia, qualcosa che guardi solo in TV. E’ fantastico“.

Valuta questo articolo