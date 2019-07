Tour de France – L’umiltà di Giulio Ciccone: “Alaphilippe ha meritato di riprendersi la maglia gialla”

Il corridore italiano ha ammesso di non essere riuscito a contrastare l’attacco del francese, avvenuto sull’ultimo GPM di giornata

Giulio Ciccone non è più il leader della classifica generale del Tour de France, il corridore italiano ha ceduto la maglia gialla a Julian Alaphilippe, riuscito a vincere l’ottava tappa e a riprendersi la leadership.

Nessun rimpianto per l’atleta della Trek-Segafredo, che promette comunque ancora battaglia: “è stata una tappa davvero dura, abbiamo fatto il massimo. Devo ringraziare i miei compagni, era una tappa per Alaphilippe e ha meritato di riprendersela. L’ha fatto con grande determinazione, mentre io ero al limite quando ha attaccato. Ho tenuto duro, sono contento della mia condizione. Rimanere davanti in una tappa come questa significa che sto bene, sono contento di come ho gestito la situazione. È stato qualcosa di eccezionale avere l’opportunità di indossare la Maglia Gialla per due giorni. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, chissà magari ci sarà spazio per un’altra sorpresa“.

