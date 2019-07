Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla: “mi aspettavo questa battaglia. Pinot? Ha meritato”

La maglia gialla ha analizzato l’esito della quattordicesima tappa del Tour, chiusa al secondo posto dietro Pinot

“Sicuramente per me è un bel giorno, l’ultima salita era veramente impegnativa, tutti erano a tutta ma sono felice di essere ancora in giallo“.

Commenta così il secondo posto ottenuto sul Tourmalet Julian Alaphilippe, riuscito comunque ad allungare in classifica generale, portando il suo vantaggio su Thomas a due minuti e 2 secondi: “ci aspettavamo che ci sarebbe stata battaglia. Abbiamo fatto un alto ritmo, siamo andati veramente a tutta sino all’arrivo“. Sulla vittoria di Pinot, la maglia gialla non ha avuto nulla da ridire, ammettendo la superiorità del connazionale: “ho cercato di fare il mio meglio per tutta la salita, sono arrivato li’ ad un passo dalla vitoria ma Pinot è stato più bravo di me. Alla fine stavo soffrendo ma come tutti, adesso bisogna recuperare per le prossime tappe“.

