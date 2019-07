Tour de France – Oggi si sfila sugli Champs Elysèes: percorso, altimetria e favoriti della 21ª tappa

Oggi l’ultima tappa del Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti della Rambouillet-Pari Champs Elysèes

Dopo la speciale vittoria di Vincenzo Nibali a Val Thorens, nella penultima tappa del Tour de France, che ha confermato Egan Bernal maglia gialla e, dunque, vincitore dell’edizione 2019 della Grande Boucle, i ciclisti sono pronti per tornare in sella sulle loro bici per l’ultimissima tappa.

Oggi si corre infatti la Rambouillet-Paris Champs-Élysées: un percorso di 128 km. Un percorso pianeggiante, con arrivo per velocisti. Solo due Gpm di quarta categoria, ad inizio tappa, rendono la frazione un po’ movimentata, ma sugli Champs Elysèes, si prospetta spettacolo puro con l’ultima volata dell’edizione 2019. Viviani, Ewan, Sagan e Groenewegen sicuramente andranno a caccia dell’ultima vittoria di tappa.

