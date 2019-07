Tour de France – La nuova classifica generale dopo la 18ª Tappa: Julian Alaphilippe può sognare!

Nairo Quintana vince la 18ª Tappa del Tour de France e si rilancia in classifica generale. Julian Alaphilippe ancora al comando in maglia gialla: il francese può sognare l’impresa

Con due tappe al termine del Tour de France, la classifica generale va delineandosi. Non c’è più spazio per alcune errore, chi resta in corsa se la giocherà fino alla fine, per il resto dei ciclisti restano solo i rimpianti. La 18ª tappa, corsa quest’oggi da Embrun a Valloire, ha visto trionfare Nairo Quintana che con una corsa solitaria si è preso una vittoria di tappa importante, recuperando addirittura oltre 5 minuti alla maglia gialla e rilanciandosi in classifica generale, attualmente al settimo posto. A proposito di maglia gialla, Julian Alaphilippe, staccato di circa trenta secondi in cima al Col du Galibier, ha recuperato terreno nei confronti di Thomas e Pinot nel tratto di discesa finale e ha mantenuto invariati i distacchi in classifica rispetto ai due. Il francese ha perso invece 32″ da Egan Bernal. Per Alaphilippe si prospetta un finale di Tour de France da sogno: il ‘Moschettiere’ può gestire il vantaggio accumulato e sognare la vittoria conclusiva.

