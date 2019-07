Tour de France – La dedica al nonno che non c’è più e la risposta alle critiche, Nibali sorride a Val Thorens: “qualcuno mi ha detto di ritirarmi, ma…”

Vincenzo Nibali sorride a Val Thorens: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la vittoria nella penultima tappa del Tour de France

Nibali da applausi nella penultima tappa del Tour de France: lo Squalo dello Stretto mette il suo sigillo anche nell’edizione 2019 della Grande Boucle, con una fantastica vittoria di tappa, a Val Thorens. “E’ stata una vittoria molto sofferta. E anche un Tour complicato per me, ho provato a fare classifica ma sono esploso. Ho ricevuto molti dissensi, qualcuno mi ha detto di ritirarmi, ma per me era giusto onorare il Tour anche se le mie condizioni erano quel che erano. Negli ultimi giorni stavo molto bene, ieri c’ho provato, oggi ero stanco ma ci ho provato di nuovo ed e’ andata bene“, queste le parole dello Squalo ai microfoni Rai.

"La tappa oggi era più corta, quasi una cronoscalata. Gli ultimi cinquecento metri non finivano più, poi però ce l'ho fatta. Certamente non è stato semplice dopo l'anno scorso arrivare qui, tanti piazzamenti ma mai una vittoria. Dedico la vittoria a mio nonno che è venuto a mancare lo scorso anno e a tutto il mio staff che mi ha aiutato a ritornare sui miei livelli", ha aggiunto Nibali.

